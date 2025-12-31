Mancano poche ore alla fine dell’anno, ad Agrigento si registra già il primo ferito per l’esplosione di petardi. È accaduto nella serata di ieri nel quartiere di Villaseta dove un uomo ha riportato grave ferite alla faccia a causa dell’esplosione di un “botto” che stava cercando di lanciare.

L’uomo è stato portato prima all’ospedale di Agrigento e poi trasferito d’urgenza all’Ospedale Villa Sofia di Palermo presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Plastica Ricostruttiva; non è in pericolo di vita ma ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avvitato le indagini per ricostruire l’accaduto.