Nell’ambito dei controlli disposti dal Questore di Agrigento Tommaso Palumbo in vista del capodanno, durante il quale si registra un incremento di utilizzo di fuochi d’artificio, la Polizia di Stato ha effettuato un’importante operazione ad Agrigento che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale.

Sono stati in particolare sequestrati oltre 900 prodotti pirotecnici, per un peso complessivo di circa trenta chilogrammi, oltre a micce e varie bobine. L’attività è stata svolta dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza e di personale del Comando Polizia Municipale di Agrigento.

I controlli hanno fatto emergere gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza pubblica e gestione di materiale esplosivo. In particolare, è stata accertata la fabbricazione e il commercio abusivo di materie esplodenti, con la detenzione di prodotti pirotecnici artigianali non autorizzati e privi delle necessarie certificazioni di sicurezza.

In tale contesto, un venditore ambulante agrigentino è stato denunciato in stato di libertà per commercio abusivo di materie esplodenti, e violazioni del testo unico in materia di pubblica sicurezza.

La Polizia di Stato sconsiglia fortemente l’acquisto di petardi o prodotti pirotecnici artigianali, fabbricati in assenza delle prescritte licenze, considerata la potenziale pericolosità del materiale per la pubblica incolumità.