

E’ ancora in vigore l’ordinanza comunale contro gli incendi. E’ fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale: di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi, fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, nonché bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, n aree diverse da quello appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti, compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente. Tutti i proprietari, possessore e conduttori di fondi, hanno l’obbligo, entro il mese di ottobre di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata o banchina.

Giovanni Blanda