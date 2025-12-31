Cerimonia di inaugurazione della prima edizione di “arte e antiquariato” . Ha tagliato il nastro il Sindaco Vito Terrana.

Organizzatori Antonello La Greca e Rosetta Di Natali. Di Natale e La Greca: “” si è potuto ammirare da vicino le auto d’epoca che hanno fatto la storia delle macchine italiane, ed ancora un ferro da stiro si quelli che funzionavano con il carbone ed una macchina fotografica dell’ 800 tanto per citarne alcuni””. Alla cerimonia – che ha come figura centrale il Beato giudice canicattinese Rosario Angelo Livatino -, erano presenti, tra gli altri , anche gli assessori Jenny Termini ed Enrico Lo Coco.

Giovanni Blanda