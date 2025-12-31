Sorgerà nei pressi della palestra comunale di via Pertini la nuova caserma dei vigili del fuoco di Canicattì. Lo ha comunicato il sindaco Vincenzo Corbo. “Comunico con soddisfazione – scrive il capo dell’amministrazione comunale- che, oggi , la Giunta ha deliberato un altro importante tassello per la realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco. Il luogo individuato- aggiunge- il per l’edificazione della Caserma è un’area ubicata nelle adiacenze di via Pertini, in prossimità della Palestra Comunale. Al fine di rendere possibile la realizzazione dell’opera, che sarà costruita dall”Amministrazione Centrale, il nostro Ente, che ha già da tempo reso disponibile la porzione di area di propria competenza, ha chiesto lo scorso luglio all’I.A.C.P. di Agrigento di rendere disponibile la porzione di area di sua pertinenza necessaria all’intervento; tale proposta è stata accolta con atto del Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. di Agrigento in data 30 dicembre 2025. L’adozione della delibera di oggi – conclude il sindaco -segna un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione dell’opera, che rappresenterà un presidio strategico fondamentale per la tutela e la sicurezza della nostra comunità”.
