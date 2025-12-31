Vacanze di fine anno prolungate per i dipendenti del comune di Canicattì. Il sindaco Vincenzo Corbo ha firmato una ordinanza con la quale dispone che gli uffici dell’ ente rimangono chiusi il 2 ed il 5 gennaio 2026. Questo significa che la normale attività degli impiegati riprenderà soltanto martedì 7 gennaio 2026. Saranno garantiti i servizi essenziali di stato civile,anagrafe, cimitero e di pronta reperibilità della polizia municipale.
