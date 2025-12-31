A Trabia il titolare 42enne di un bar è stato denunciato perché, i militari coadiuvati nelle fasi esecutive dai colleghi specializzati del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, hanno accertato la presenza di due lavoratori in nero e diverse carenze a livello igienico sanitario tra cui, anche la mancata presentazione della SCIA sanitaria.

Le violazioni accertate, hanno fatto scattare l’immediato provvedimento di sospensione dell’attività, il sequestro di circa 15 chilogrammi di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e, la contestazione di violazioni amministrative superiori a 17.000 euro.

I controlli, che proseguiranno in modo serrato anche durante le prossime settimane, rappresentato un chiaro segnale di contrasto al commercio irregolare e di tutela della salute dei cittadini.