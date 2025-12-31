“Non rompere più a Ribera pensa al tuo territorio, vedi che i riberesi non siamo calamonacesi, noi agiamo e un bel buco in fronte non te lo leva nessuno e poi peccato per la tua macchina nuova”. È questo il contenuto di una lettera anonima ricevuta questa mattina dal sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli. La lettera, indirizzata al primo cittadino del piccolo paese dell’agrigentino, è stata rinvenuta questa mattina davanti la porta dell’ufficio del comune.

La missiva, scritta al computer e gravida di minacce, intima al sindaco di “pensare al suo territorio e non a Ribera” concludendosi con un “Uomo salvato mezzo avvisato”. Il collegamento tra Spinelli e Ribera, secondo una prima ipotesi, potrebbe riferirsi allo scuolabus acquistato dal Comune di Calamonaci al fine di permettere ai bambini di Ribera di recarsi al plesso scolastico comunale.

Non è la prima lettera anonima, piena di minacce, che viene indirizzata al sindaco Spinelli. Già nel luglio 2022, infatti, un’altra missiva gli era stata recapitata in un plico chiuso. Anche in questo caso ad occuparsi della vicenda sono i carabinieri della locale stazione.