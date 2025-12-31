Si è celebrata l’udienza preliminare davanti al gup di Termini Imerese Gregorio Balsamo per la morte del medico di Sant’Agata di Militello di 43 anni, ucciso da un grosso pino caduto sulla sua macchina il 9 ottobre 2023 mentre si trovava vicino Campofelice di Roccella, sulla A20, Messina-Palermo.

Il giudice ha ammesso al processo le parti civili, i familiari del giovane medico assistiti dall’avvocato Massimiliano Fabio e l’Associazione Codacons Sicila Aps assistita dall’avvocato Marcello Drago.

Il processo è stato rinviato al prossimo 12 febbraio. La procura di Termini Imerese aveva chiesto il rinvio a giudizio di sette persone nell’inchiesta per omicidio stradale. La vittima stava andando al lavoro all’ufficio di medicina legale dell’Inps di Trapani.

Gli indagati sono responsabili e direttori dei lavori di manutenzione stradale demandati al Consorzio autostrade siciliane. La richiesta di rinvio a giudizio per loro è stata formulata dal sostituto procuratore Giacomo Barbara.