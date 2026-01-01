Campobello, Progetto del Centro comunale di raccolta rifiuti, per 1 milioni e 100 mila euro. Il Comune farà fronte alla spesa col finanziamento dell’opera a valere sui fondi “”Pr Fesr Sicilia””. La Pubblica Amministrazione ha determinato di volere partecipare, dando direttiva all’ufficio preposto per la predisposizione del progetto e degli atti previsti nel bando. L’Ufficio ha verificato l’inesistenza nell’ambito del territorio comunale, di aree ed immobili demaniali da destinare a tali esigenze allocative, per la realizzazione delle strutture indicate. Tutto è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse dell’ ente pubblico, per verificare la disponibilità sul mercato di terreni idonei su cui eventualmente realizzare il Centro comunale di raccolta.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, 1,1mln di euro per il Centro comunale di raccolta rifiuti
