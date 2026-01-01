Campobello, Progetto del Centro comunale di raccolta rifiuti, per 1 milioni e 100 mila euro. Il Comune farà fronte alla spesa col finanziamento dell’opera a valere sui fondi “”Pr Fesr Sicilia””. La Pubblica Amministrazione ha determinato di volere partecipare, dando direttiva all’ufficio preposto per la predisposizione del progetto e degli atti previsti nel bando. L’Ufficio ha verificato l’inesistenza nell’ambito del territorio comunale, di aree ed immobili demaniali da destinare a tali esigenze allocative, per la realizzazione delle strutture indicate. Tutto è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse dell’ ente pubblico, per verificare la disponibilità sul mercato di terreni idonei su cui eventualmente realizzare il Centro comunale di raccolta.

Giovanni Blanda