Firmato dal Sindaco Vito Terrana il decreto che ha disposto la chiusura del Comune per venerdì 2 gennaio. Saranno in servizio, invece, la Polizia municipale e il personale addetto al cimitero. Per la Civica amministrazione, il provvedimento si rende necessario per contenere il consumo energetico, nell’ambito della riduzione della spesa pubblica. Il decreto sindacale, altresì, è dovuto alla contrazione delle unità del personale per via della festività natalizia.

Giovanni Blanda