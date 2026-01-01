Arrivano i primi bollettini degli incidenti legati ai festeggiamenti di Capodanno. Un ragazzo di 23 anni è rimasto vittima della deflagrazione di un petardo che gli ha causato profonde lacerazioni e ustioni a entrambe le mani. È avvenuto a Licata. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del “San Giacomo d’Altopasso”, i medici hanno optato per il trasferimento a Palermo per sottoporre il giovane a interventi specialistici nel tentativo di salvare la funzionalità degli arti.

Il primo ferito ad Agrigento si è verificato a Villaseta; un venticinquenne ha riportato devastanti traumi al volto a causa dello scoppio improvviso di un artifizio pirotecnico lo ha centrato in pieno, rendendo necessario il ricovero immediato nel reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Quattro persone sono rimaste ferite nel Messinese, il caso più serio riguarda un uomo di 37 anni, ricoverato al Policlinico con l’amputazione di due dita e una prognosi di 30 giorni. Gli altri tre feriti, due uomini e una donna, hanno riportato lesioni di minore gravità. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi.

Sono sette i feriti per i botti di fine anno a Palermo. Al Policlinico Paolo Giaccone tra il pronto soccorso e la chirurgia plastica sono stati curati quattro uomini per traumi da scoppio. Tre provocati da petardi e uno di una pistola da scoppio. Tutti si sono feriti alle mani. Tre dei pazienti hanno perso parti di falangi e sono stati ricoverati, uno è stato medicato e dimesso. Altri tre feriti sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Civico con ferite da scoppio e uno di loro con lesioni alle dita. Uno è stato trasferito in Chirurgia plastica.