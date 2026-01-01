Un ventenne di Campobello di Licata è stato ferito a coltellate la notte scorsa mentre si trovava a Ravanusa per assistere in piazza al concerto di Capodanno. Il giovane soccorso è stato trasferito in ospedale a Canicattì dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al polmone. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non si conoscono al momento altri particolari sulla vicenda. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Ravanusa e dei colleghi della Compagnia di Licata coordinati dalla Procura di Agrigento che ha aperto una inchiesta.