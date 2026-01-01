A Catania presso l’Ospedale di Nesima, nel reparto di Ginecologia diretto dal prof. Ettore, un secondo dopo la mezzanotte, è venuta alla luce Zhoe. La neonata pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, assistita dall’équipe medica e infermieristica del reparto. Il papà si chiama Stefano, e ha 30 anni.

E’ Salvatore il primo nato del 2026 in provincia di Siracusa, 16 minuti dopo la mezzanotte del 1° gennaio.L’evento, alle 00.16, con parto naturale, è avvenuto nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Di Maria di Avola diretto da Rosario Zarbo. Salvatore, 3,330 chilogrammi alla nascita, è primogenito di Alessia Mauro e Corrado Vaccarella residenti ad Avola.

Alessandro Abate, è venuto alla luce all’ospedale Papardo di Messina esattamente un minuto dopo la mezzanotte. I genitori si chiamano Miriana Mento e Alessio Abate. Il piccolo è nato alla 36ª settimana di gestazione con un peso di 2380 grammi. L’équipe sanitaria era composta da Annamaria Giacobbe e Jolanda Leonardi, con il supporto dell’ostetrica Arianna Gitto. Assistenza infermieristica di Giusy Sturniolo e Caterina Costa; servizio di anestesia di Lorenzo Camarda e Carmen Nacci, con il supporto dell’operatore socio-sanitario Ausilia Rizzo.