Dopo il trionfo del tour Capitolo I, che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le date, Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando ieri sera – 13 dicembre – dal palco di Torino il suo nuovo e attesissimo progetto live: “MA NOI SIAMO FUOCO – CAPITOLO II – Palasport 2026”.

Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location completamente inedite per la sua carriera.

Tra queste, “Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice live a Messina con un appuntamento attesissimo il 12 maggio al Palarescifina.

Lo show sarà organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina guidato dal Sindaco Federico Basile.

“Un nuovo evento di grande richiamo che va ad arricchire il calendario del 2026 e che conferma la crescita di Messina come città della musica e dei grandi eventi – dichiarano congiuntamente il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro –. Il concerto di Annalisa rappresenta un’ulteriore occasione di attrattività per la città. Il PalaRescifina è pronto ad accogliere artisti di livello nazionale e un pubblico sempre più ampio, con positive ricadute anche sul tessuto economico locale”.

Tra i momenti più significativi del tour, Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi presso la nuova “ARENA MILANO”, il nuovo spazio innovativo nel Quartiere Santa Giulia promosso e gestito da CTS Eventim. ARENA MILANO progettata da David Chipperfield Architects e Arup unisce architettura contemporanea e tecnologia avanzata diventando un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento live del futuro.