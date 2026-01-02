Si chiama Damiano ed è il primo bambino nato in provincia di Agrigento. Il parto è avvenuto all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì intorno le quattro e trenta del mattino. Il piccolo sta bene così come la mamma.

Festa nel reparto di Ostetrica e Ginecologia del San Giacomo d’Altopasso di Licata dove alle 15.35 è nata Maddison Fama’; la neonata pesa 3 chili e 590 grammi e, così come la mamma, sta benissimo.Ad assistere al parto è stata l’ostetrica Alessia Auria. Oltre all’ostetrica erano presenti, il Dr Sutter ginecologo, Dr. ssa Fernandez pediatra, infermieri La Cognata, Lombardo e La Rocca, Oss Giurdanella.

All’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento la prima nascita si è verificata poco prima delle nove del mattino mentre a Sciacca, al momento, non se ne registrano.