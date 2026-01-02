Qualcuno si è intrufolato nel campo fotovoltaico di un’azienda agricola, dopo aver tagliato la recinzione, appiccando le fiamme alle ruote di un trattore. Il fuoco ha inevitabilmente danneggiato il mezzo. È successo ad Aragona.

Tra i soci dell’azienda c’è anche il presidente della Provincia, e sindaco del paese, Giuseppe Pendolino. Chiaramente è ancora presto per fare un collegamento tra l’attività politica del Presidente e quanto accaduto che, comunque, ha le caratteristiche di un avvertimento. Sulla vicenda indagano i carabinieri.