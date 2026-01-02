Sono sette i feriti per i botti di fine anno a Palermo. Al Policlinico Paolo Giaccone tra il pronto soccorso e la chirurgia plastica sono stati curati quattro uomini per traumi da scoppio.

Tre provocati da petardi e uno di una pistola da scoppio. Tutti hanno avuto ferite alle mani. Tre dei pazienti hanno perso parti di falangi e sono stati ricoverati, uno è stato medicato e dimesso.

Altri tre feriti sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Civico con ferite da scoppio e uno di loro con lesioni alle dita. Uno è stato trasferito in chirurgia Plastica.