Una studentessa universitaria di 22 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo una caduta di circa tre metri da una villa durante una festa privata di Capodanno a Mondello. Secondo quanto emerso, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino nel corso di un party con numerosi invitati. La ragazza si sarebbe trovata da sola in un bagno al piano terra e, non riuscendo a uscire, avrebbe tentato di scavalcare una finestra per raggiungere un balcone vicino. Il tentativo si è però concluso con una caduta nel seminterrato. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.