La Questura di Caltanissetta, dopo il collocamento in quiescenza del Dirigente Superiore della Polizia di Stato Pinuccia Albertina Agnello, fino all’11 gennaio 2026, sarà diretta dal Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Michele Emma, Vicario Reggente in sede vacante. Il dr. Emma è Vicario del Questore di Caltanissetta dall’1° luglio 2025, già Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caltanissetta, è entrato in Polizia dal 1984, dopo aver frequentato il corso quadriennale per Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia. Il suo primo incarico è stato svolto alla Questura di Enna, dove ha diretto la Digos e l’UPGSP. Nel 1990 è stato trasferito a Caltanissetta quale dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale. Nel 1994 è stato assegnato alla Questura di Caltanisetta dove, nel corso degli anni, ha svolto le funzioni di dirigente dell’UPGSP, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio Personale e dell’UTLP. Nel 2012, promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato, è stato trasferito alla Questura di Agrigento con l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine. Dal 2013 e fino al mese di giugno del 2025 è stato Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura nissena.