Avviso pubblico del Comune per la concessione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, aventi sede anche fuori dal territorio del Comune di Campobello di Licata. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 30 gennaio 2026, secondo una delle seguenti modalità: direttamente al protocollo del Comune di Campobello di Licata, sito in Piazza XX Settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12; tramite posta elettronica pec; all’indirizzoprotocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it, specificando nell’oggetto: “Istanza di concessione contributo economico per il trasporto scolastico di studenti con disabilità Anno 2025”.
Giovanni Blanda
