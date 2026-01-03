Comune di Campobello di Licata, impegno di spesa e attivazione di una procedura, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (” Mepa””) -Consip, per la fornitura e installazione di foto-trappole pe il sistema di videosorveglianza fissa nel territorio comunale, nonché lo spostamento dei monitor e del pc della videosorveglianza. L’affidamento ammonta a poco piu’ di euro 11 mila.

L’atto Inviato a sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e aree interessate.

Giovanni Blanda