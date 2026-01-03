Interessante iniziativa delle Unità pastorali “”Maria, Madre della chiesa”” e “”La Sacra famiglia”” a Campobello di Licata. Varati incontri di mistagogia per ragazzi e Giovani, presso l’ oratorio San Giovanni Paolo Secondo. La mistagogia è un concetto che deriva dalla cultura religiosa greca, riferito all’iniziazione ai misteri, in particolare ai misteri di Eleusi. Tuttavia, nel contesto cristiano, assume un significato più profondo. E’ un cammino di apprendimento e conoscenza che i cristiani intraprendono dopo aver ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana. Consiste nell’avvicinarsi al Mistero Pasquale di Cristo Risorto attraverso la comprensione e la pratica dei riti liturgici e la testimonianza della propria fede nella vita quotidiana.

Giovanni Blanda