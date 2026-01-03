Grande successo per il Capodanno a Canicattì, organizzato dal comitato Piazza Dante e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Corbo.

Migliaia di persone hanno affollato la piazza nella notte di San Silvestro, partecipando in modo ordinato alla serata.

Tutto è filato liscio. Non si sono verificati incidenti, né disordini di alcun tipo grazie anche al controllo capillare di polizia, carabinieri e polizia municipale.

Quest’anno l’autorizzazione è stata concessa dal comune di Canicattì, in base alla nuova legge entrata in vigore nell’ottobre 2025 che prevede che le autorizzazioni per lo svolgimento di pubblici spettacoli sono demandate alle amministrazioni comunali le quali si assumono ogni responsabilità sugli eventi.

“Ringrazio le forze dell’ordine – afferma il sindaco Vincenzo Corbo – ed in particolare il dirigente del commissariato, il dottore Gerlando Scimè, il comandante della compagnia dei carabinieri, il capitano Davide Di Campli, il Comandante della Guardia di Finanza, il Tenente Salvatore Occhipinti, e la polizia municipale perché il servizio d’ordine ha funzionato perfettamente. E’ stato un momento di condivisione e sano divertimento molto bello. Siamo particolarmente soddisfatti perché l’evento si è svolto in maniera ordinata e abbiamo raggiunto l’obiettivo di far divertire i canicattinesi, soprattutto i giovani, i cittadini giunti dai paesi del circondario e che hanno affollato piazza Dante, senza incidenti. Un Capodanno in piazza Dante che di certo – conclude il capo della giunta comunale – la città e quanti hanno partecipato non dimenticheranno”.