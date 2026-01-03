I Carabinieri della Compagnia di Licata sono al lavoro per ricostruire la dinamica di una violenta rissa, che avrebbe coinvolto una decina di persone, durante la notte di Capodanno. I fatti si sono verificati intorno alle 3 del mattino in corso Vittorio Emanuele; durante le fasi della rissa, la zona si è rapidamente svuotata. Di lì a poco, l’arrivo dei militari dell’Arma che hanno interrotto la rissa e avviato le indagini. Massimo riserbo sulla vicenda che avrebbe coinvolto un nutrito gruppo di persone.