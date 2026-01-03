Un autista dell’Amat che guidava la linea dei bus 619 è stato bloccato allo Zen a Palermo da due ragazzini a bordo di uno scooter che l’hanno minacciato con una pistola. I due si sono piazzati davanti al mezzo e ne hanno bloccato la marcia. Poi uno di loro ha estratto la pistola e l’ha puntato contro il dipendente dell’azienda municipalizzata. Per lo spavento l’autista è svenuto. Non appena si è ripreso ha chiamato le forze dell’ordine e sono intervenute cinque auto dei carabinieri.
Ragazzi minacciano con una pistola autista bus: guidatore svenuto per lo spavento
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, il Capodanno in piazza Dante è stato un successo
Grande successo per il Capodanno a Canicattì, organizzato dal comitato Piazza Dante e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Corbo. Migliaia di persone hanno affollato...
Campobello di Licata, incontri di mistagogia per ragazzi e Giovani
Interessante iniziativa delle Unità pastorali “”Maria, Madre della chiesa”” e “”La Sacra famiglia”” a Campobello di Licata. Varati incontri di mistagogia per...
Campobello di Licata, fornitura e installazione di foto-trappole pe il sistema di videosorveglianza fissa...
Comune di Campobello di Licata, impegno di spesa e attivazione di una procedura, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (" Mepa"") -Consip,...
Maxi rissa la notte di Capodanno a Licata: indagini dei Carabinieri
I Carabinieri della Compagnia di Licata sono al lavoro per ricostruire la dinamica di una violenta rissa, che avrebbe coinvolto una decina di persone,...
Campobello di Licata, Contributi per trasporto scolastico disabili
Avviso pubblico del Comune per la concessione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con...
L’Asp di Agrigento paga oltre 250 mila euro per due casi di malasanità
Ammonta ad oltre 270 mila euro il risarcimento pagato dall’Asp di Agrigento per due distinti casi di malasanità registratisi in provincia nel corso degli...
Capodanno in ospedale per alcool, incidenti e intossicazioni
Tre sono stati i casi di persone intossicate dopo aver assunto troppi alcolici, altre due invece a causa del troppo cibo. Una trentacinquenne, invece,...