Ubriachi hanno aggredito i carabinieri e uno anche i sanitari del 118 che sono intervenuti in soccorso. Protagonisti dell’aggressione due uomini uno di origine russa di 55 anni e un caccamese di 34 anni. La rissa è avvenuta nella circonvallazione di Caccamo (Palermo). I militari hanno bloccato l’uomo di 55 anni che stava provocando disordini. Sono stati chiamati i sanitari del 118 per portarlo in ospedale.

Durante le non semplici operazioni per riportare l’aggressore alla calma è intervenuto il 34 enne anche lui ubriaco che ha cercato di colpire il russo. Mentre si trovava in ambulanza l’uomo di 55 anni ha aggredito i sanitari e danneggiato il mezzo di soccorso. I due sono stati arrestati e accusati di resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Il gip di Termini Imerese ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per tutti e due gli indagati, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.