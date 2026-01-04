Il Comune di Agrigento ha concluso il 2025 con assunzioni e stabilizzazioni del personale.

Nel dettaglio, sono stati assunti: 6 assistenti sociali personale interno proveniente da procedura concorsuale ex Madia; 2 assistenti sociali tramite procedura concorsuale di mobilità; 2 dipendenti interni ex LSU; un funzionario amministrativo ad alta specializzazione PNRR; un ingegnere informatico ad alta specializzazione PNRR.

I dipendenti hanno firmato i contratti di lavoro, la mattina del 31 dicembre, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore ai Servizi Sociali e al Personale, Marco Vullo, l’assessora al Bilancio, Patrizia Lisci, e il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà.

“Si tratta di un risultato di particolare rilievo, che non si verificava da circa trent’anni al Comune di Agrigento – affermano il sindaco Miccichè e l’assessore Vullo – L’assunzione e la stabilizzazione di queste figure rappresenta un importante passo avanti in termini di sviluppo organizzativo, efficienza amministrativa e miglioramento dei servizi resi alla comunità, soprattutto in ambiti strategici come i servizi sociali, l’innovazione e l’attuazione dei progetti PNRR”.

Intanto, sono stati pubblicati gli avvisi relativi a 31 dipendenti inerenti alle progressioni verticali, “confermando l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione del personale interno e nella crescita professionale delle risorse umane”.