

Il Comune, con determina del settore Servizi sociali, esita il Servizio all’assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore degli alunni disabili gravi, nelle scuole dell’infanzia , primarie e secondarie, di primo grado.

Determinati l’accertamento in entrata e impegno di spesa, nonché i trasferimenti del distretto D3 “”Asacom””, Servizi aggiuntivi integrativi e migliorativi. L’impegno di spesa è di 28,510,18 euro. Sono 19 gli alunni ammessi al servizio. Il documento è trasmesso al sindaco, segretario comunale e servizi interessati.

Giovanni Blanda