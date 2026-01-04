Un uomo di 50 anni originario di Canicattì è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, a causa di un sospetto botulismo. Si tratta di una grave intossicazione provocata dalle tossine del batterio Clostridium botulinum.

L’episodio è avvenuto dopo un aperitivo conviviale in un locale di Canicattì, dove l’uomo si trovava con un gruppo di amici. Tra i presenti, altre quattro persone hanno manifestato sintomi simili, seppur in forma meno grave rispetto al caso del cinquantenne.

L’Asp di Agrigento ha immediatamente attivato il protocollo previsto per questi casi, al fine di ricostruire la catena degli eventi e identificare la possibile fonte dell’intossicazione. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri, per accertare eventuali responsabilità.