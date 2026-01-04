I Carabinieri della Stazione di Licata hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo del territorio i militari hanno notato il giovane vicino la sua abitazione con un atteggiamento sospetto, così hanno deciso di perquisirlo. Passata al setaccio anche la sua casa.

Nel corso delle operazioni sono stati trovati: circa 22 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e 2 grammi di crack, già suddivisi in dosi, tutto l’occorrente per pesare la droga e due cellulari. Tutto è stato sequestrato.

L’episodio si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai Carabinieri sul territorio, anche durante il periodo delle festività, a tutela della sicurezza della collettività.