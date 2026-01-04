Il Natale a Sciacca non si ferma e continua ad animare la città con un ricco programma di eventi pensati per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età, il centro storico e le principali piazze cittadine diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto, tra musica, spettacoli itineranti, parate e momenti di intrattenimento.

4 GENNAIO – Il weekend si concluderà domenica 4 gennaio con un’ultima giornata di musica e spettacoli. Piazza Angelo Scandaliato farà da cornice all’intrattenimento musicale alle ore 18 del Chiara Gandolfo Duo, mentre alle ore 17.00, alla Chiazza di via Giuseppe Licata, si esibirà il Crazy Violin Armonic Duo. A chiudere il programma, alle ore 18.30, lo spettacolo di magia di David Kosta, sempre alla Chiazza di via Licata, per un finale all’insegna della meraviglia.

«Questo fine settimana rappresenta un invito a vivere pienamente il centro storico di Sciacca», dichiara l’Assessore al Turismo Francesco Dimino. «Abbiamo costruito un cartellone diffuso, pensato per animare le piazze, le vie e i luoghi simbolo della città, favorendo la socialità, il passeggio e la riscoperta degli spazi urbani. Il centro storico deve tornare ad essere il cuore pulsante della vita cittadina, soprattutto durante le festività, e questi eventi vanno proprio in questa direzione. Un programma articolato che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare il centro storico come luogo di incontro, cultura e intrattenimento, offrendo occasioni di svago e condivisione per residenti e visitatori».