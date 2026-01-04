Lunedì 5 gennaio 2025 alle ore 21:00, in Piazza Falcone e Borsellino a San Cataldo, si terrà il Silent Party, ultimo appuntamento della quarta edizione di “Tutto un altro Natale”.

Il silent party, si basa sull’ascolto in cuffia, consente lo svolgimento della serata senza diffusione sonora nello spazio pubblico, permettendo di animare il luogo in modo compatibile con il contesto urbano. E’ una formula innovativa che permette a tutti di ballare al ritmo della propria musica preferita senza disturbare gli altri, creando un’atmosfera inclusiva e rispettosa per tutte le generazioni. L’evento è pensato non solo per i giovani ma anche per le famiglie, con momenti dedicati ai più piccoli e ai grandi.

Nel corso della serata, tre DJ si alterneranno su tre canali musicali distinti, offrendo una proposta articolata: BROOVE (Hip Hop / Trap), AXWEL (Reggaeton / Italiana) e ANDREA RIGGI (Commerciale / House). Tre consolle e tre linguaggi musicali che convivono nello stesso spazio, dando vita a un’unica esperienza condivisa nel cuore di San Cataldo.