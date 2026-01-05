Spettacolo musical “Natale Inclusivo”, opera della Cooperativa sociale “”La Grande Famiglia””, lunedì (5 gennaio), a Campobello di Licata, alle ore 18,30, nel salone della Chiesa San Giuseppe.

Lo spettacolo natalizio è promosso dall’Unità pastorale “La Sacra Famiglia”” – Chiesa parrocchiale San Giuseppe, curata da don Marco e padre Augustin.

Per il martedì, Epifania, un appuntamento speciale per i bambini., per iniziativa del Comune.

In programma uno spettacolo, magia e animazione, martedì mattina, in Piazza XX Settembre.

Giovanni Blanda