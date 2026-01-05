Il Comune di Campobello di Licata è alla ricerca di personale tecnico per l’Ufficio tecnico. Questo alla luce di carenza di tecnici di cui soffre l’Ente. Il Comune è destinatario di diversi finanziamenti pubblici ed è intendimento dello stesso, partecipare a bandi nazionali e regionali relativi a opere pubbliche. A mezzo dell’apposita indagine esplorativa, si intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per l’affidamento di incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Progetto (Rup), nell’ambito di procedimenti complessi e non. La finalità della presente indagine è la costituzione di un “Elenco di professionisti, dipendenti di Enti, per lo svolgimento dell’attività di supporto al Rup”, nel quale verranno inseriti coloro i quali saranno risultati in possesso dei requisiti di seguito specificati.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa all’avviso esplorativo e a non dar seguito ad alcun affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte di coloro che hanno manifestato interesse. Sono ammessi a presentare domanda i dipendenti di amministrazioni pubbliche ex, in possesso di specifica qualificazione inerente le Opere Pubbliche ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.