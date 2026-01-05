La Sicilia è la Regione che cresce di più in Italia. Lo confermano i dati rilevati dall’Istat riferiti all’interno anno 2024 co un trend che sembra confermarsi nel 2025 in corso di verifica.

La crescita del pil si attesta all’1,8% staccando di grand lunga tutte le altre regioni. Dopo la Sicilia, la crescita del Pil in volume più elevata si è registrata in Sardegna (+1,3%), Lazio e Lombardia (+1,2% entrambe), Valle d’Aosta e Piemonte (+1,1% entrambe) e Friuli-Venezia Giulia e Basilicata (+1%).

Guardando ancora al quadro regionale, in Abruzzo si è osservato un andamento del Pil in linea con la media nazionale (+0,7%), con una dinamica lievemente più favorevole in Umbria e Campania (+0,8%).

Incrementi del Pil inferiori alla media nazionale si sono invece rilevati nella Provincia autonoma di Trento, in Toscana (+0,5%, per entrambe) e in Emilia Romagna (+0,2%). Il Pil è risultato stabile nelle Marche e in lievissima flessione in Veneto e Puglia (-0,1%). La flessione del Pil più marcata si è registrata in Liguria (-1%) e Molise (-1,1%).

La soddisfazione del Presidente della Regione

“I nuovi dati Istat confermano che la Sicilia cresce più del resto d’Italia. Con un Pil del 2024 in aumento dell’1,8%, la nostra Regione si colloca al primo posto a livello nazionale e continua a trainare la crescita del Mezzogiorno e del Paese. È la dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta e che le scelte del mio governo stanno producendo risultati concreti. A questo andamento positivo si affiancherà l’ulteriore spinta della nuova legge di Stabilità regionale, pensata per rafforzare investimenti, sostenere le imprese e creare lavoro. La Sicilia non è più un problema da risolvere, ma una risorsa per l’Italia. Continueremo con determinazione su questa linea, trasformando la crescita certificata dall’Istat in sviluppo stabile e opportunità per i siciliani” commenta soddisfatto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo aver letto il report dell’Istat sui conti economici territoriali 2022/24.