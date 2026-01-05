Sarà formalmente inaugurato lunedì 5 gennaio, alle ore 12.00, il reparto di oculistica del presidio ospedaliero “San Giacomo D’Altopasso” di Licata. Con il taglio del nastro di lunedì prossimo, l’oculistica di Licata, già attivata nel recente periodo e diretta dal dottor Salvatore Alessi, verrà ufficialmente consegnata alla collettività.

Fra le strutture giunte a compimento nel corso dell’appena trascorso 2025, anche le Case di Comunità dei comuni di Canicattì, Casteltermini e Ravanusa. I tre centri sono i primi, in provincia, dove sono stati completati i lavori strutturali e di adeguamento necessari all’avvio del nuovo modello di assistenza territoriale, previsto dal D.M. 77/22, destinato ad avvicinare i servizi ai cittadini, favorire la presa in carico dei pazienti, integrare assistenza sanitaria e sociale e ridurre il ricorso improprio agli ospedali. “Se a Canicattì, Casteltermini e Ravanusa l’apertura è imminente – ha dichiarato il direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci – negli altri comuni della provincia, diciannove in tutto, le Case di Comunità saranno una realtà comunque nel breve periodo. Oltre che sul fronte del completamento dei lavori, l’ASP di Agrigento, in linea con i tempi previsti, sta lavorando febbrilmente anche sul fronte dalla dotazione di arredi e soprattutto per il necessario potenziamento degli organici per i nuovi servizi. Assieme alle Case, anche gli Ospedali di Comunità rappresentano il nuovo ed efficiente modello di assistenza sul territorio cui stiamo dedicando massima energia per farci trovare pronti e preparati in tutto”.