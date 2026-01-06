Un incidente stradale si è verificato poco fa a Canicattì, in via Carlo Alberto, nelle vicinanze del bivio per Delia. Lo scontro ha coinvolto due automobili: una proveniva da Caltanissetta e stava per immettersi in via Carlo Alberto, mentre l’altra si è immessa in controsenso in direzione Caltanissetta.

Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi. Fortunatamente, solo uno dei due conducenti ha riportato lievi ferite, che non destano preoccupazioni mediche. L’altro conducente è rimasto illeso.