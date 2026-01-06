

Un incidente stradale si è verificato recentemente in via Amintore Fanfani, a Canicattì. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, un’auto medica si è scontrata con un’utilitaria.

Nell’impatto, il veicolo sanitario si è capovolto, mentre l’altra auto è finita contro alcuni mezzi parcheggiati lungo la strada, provocandone danni.

Immediato l’intervento sul posto degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza locale, dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e delle ambulanze del 118.

I conducenti dei due veicoli coinvolti sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo per gli opportuni accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non destano gravi preoccupazioni.

Saranno i rilievi effettuati dalla polizia a chiarire la dinamica esatta dell’incidente, avvenuto in una zona ad alto traffico della città.