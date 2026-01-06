Finanziati dall’assessorato regionale dell’Agricoltura gli interventi di manutenzione straordinaria della traversa “Maroglio”, in provincia di Caltanissetta. I lavori, per un importo di 2,3 milioni di euro, consentiranno il ripristino della funzionalità della struttura per convogliare le acque del torrente verso la diga Cimia.

«Mettiamo in campo risorse per interventi attesi da almeno un decennio. Tutte le opere previste per il ripristino della funzionalità della traversa “Maroglio” fanno parte di un intervento strategico complessivo che, oltre a garantirne il perfetto funzionamento idraulico, consente una più efficace e sostenibile gestione delle risorse idriche destinate all’invaso e, di conseguenza, alla piana di Gela», dice l’assessore Luca Sammartino.

La traversa sul Maroglio rappresenta una delle principali fonti di alimentazione della diga Cimia. Le acque del torrente contribuiscono significativamente alla irrigazione di un’area di circa 1500 ettari per uno sviluppo di circa 80 chilometri e 78 unità di “appresamento”, ovvero di allaccio alla rete.

L’intervento strutturale consiste nel risanamento di tutti i muretti d’argine, della passerella e della relativa pila di appoggio centrale, del fondo della traversa, delle pareti e del fondo del canale di derivazione e del canale di captazione, del canale di diramazione e della cabina di manovra. È previsto, tra l’altro, l’ammodernamento delle attrezzature di manovra, con un sistema di telecontrollo.