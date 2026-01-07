Una nuova allerta segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda la truffa l’e-mail di sextortion con ricatto in criptovalute. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le campagne di truffe online in cui malintenzionati con e-mail di ricatto dichiarano falsamente di aver monitorato la posta elettronica e la webcam della vittima e di essere in possesso di immagini o video compromettenti. Nel messaggio viene richiesto il pagamento in criptovalute entro un termine stabilito, con la minaccia di diffondere il presunto materiale in caso di mancato pagamento. Attenzione! Si tratta di una truffa: nella maggior parte dei casi non esistono video o immagini reali e non vi è alcun accesso ai dispositivi. Cosa fare? Non rispondere e non pagare, Non cliccare su link né aprire allegati e Cambiare le password. La Polizia Postale raccomanda di mantenere aggiornati i dispositivi e di utilizzare password robuste e differenti per ogni servizio. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una situazione di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.
Allerta in rete della Polizia Postale: attenzione alle e-mail di sextortion con ricatto in criptovalute
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Federalberghi Palermo: 9,5 milioni di posti letto invenduti, perso mezzo miliardo
Nel 2024 sono stati quasi 9,5 milioni i posti letto invenduti (4.283.514 quelli venduti) nelle strutture alberghiere ed extralberghiere di Palermo e provincia, con...
Evade dai domiciliari e si nasconde sotto il letto, arrestato 27enne
I Carabinieri della Stazione di Brancaccio, supportati nelle fasi esecutive dai colleghi delle Stazioni Centro e Palermo Villagrazia, hanno arrestato per evasione un altro...
Caro voli, Marano (M5s): “Governo Meloni risponde picche, siciliani lasciati soli”
Emergenza irrisolta in barba agli annunci, la deputata regionale: “Regole chiare per le compagnie aeree e maggiore trasparenza nei prezzi, solo la concorrenza ci...
Scontro tra una gazzella dei Carabinieri e una Bmw, tre feriti
Un grave incidente stradale la scorsa notte, precisamente intorno alle 3.30. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra viale Lazio e via Empedocle Restivo, coinvolgendo...
Confindustria Sicilia, Vecchio “Bene la manovra regionale, deluso per il no agli incentivi per...
“La consapevolezza che lo Stato è più forte delle organizzazioni criminali e che l’estorsione è un reato che si basa esclusivamente sulla paura...
Ossa in un’auto carbonizzata a Carlentini, si indaga sulla scomparsa di un giovane
Resti ossei sono stati rinvenuti all’interno di un’autovettura completamente carbonizzata scoperta nelle ultime ore in contrada San Demetrio, nel territorio di Carlentini, in provincia...
Canicattì: scontro tra due auto nei pressi del bivio per Delia
Un incidente stradale si è verificato poco fa a Canicattì, in via Carlo Alberto, nelle vicinanze del bivio per Delia. Lo scontro ha coinvolto...