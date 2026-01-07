Una notizia positiva apre il nuovo anno per la comunità di Canicattì. Il Comune, guidato dal sindaco Vincenzo Corbo, ha ottenuto il finanziamento regionale per l’intervento di manutenzione del verde e dei selciati nella storica Villa Comunale, intitolata a Stefano Saetta, vittima innocente della mafia.

Il sindaco Corbo ha annunciato la bella novità con entusiasmo:

«Una bellissima notizia per iniziare bene il nuovo anno! È stato finanziato l’intervento di manutenzione del verde e dei selciati nella nostra Villa Comunale “Stefano Saetta”. Il 15 maggio scorso avevamo inoltrato la richiesta di contributo come previsto dal bando emanato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.»

La Villa Comunale rappresenta un luogo simbolo per Canicattì: un polmone verde nel cuore della città, custode di memorie collettive e ricordi personali di generazioni di cittadini. L’amministrazione ha voluto preservarla e valorizzarla ulteriormente intitolandola a Stefano Saetta e inserendo al suo interno il “Giardino dei Giusti”, un’area dedicata alla memoria di figure che hanno sacrificato la vita per la giustizia e lo Stato.

«Il progetto che abbiamo presentato rappresenta un investimento concreto per rendere la Villa Comunale più vivibile, sicura e resiliente ai cambiamenti climatici. Partiamo da questi interventi!», ha aggiunto il sindaco.

Corbo ha concluso esprimendo gratitudine a nome dell’intera Amministrazione Comunale: «Esprimo il mio sentito apprezzamento al Presidente della Regione, on. Renato Schifani, e all’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, On. Giusi Savarino, per la sensibilità dimostrata nel sostenere il rifinanziamento della misura dedicata alla rigenerazione del verde pubblico siciliano.»

Il finanziamento arriva nell’ambito del bando regionale per lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano, che ha visto una grande adesione da parte dei Comuni siciliani. Gli interventi previsti contribuiranno a migliorare la fruibilità di uno spazio caro ai canicattinesi, rendendolo più sicuro e adattato alle sfide ambientali attuali.