Si sono svolte nella giornata del 22 dicembre u.s. le elezioni per il rinnovo degli organi sociali dell’Automobile Club di Agrigento. Grande partecipazione degli aventi diritto, con un’affluenza significativa che ha confermato l’attenzione e l’interesse verso la vita associativa dell’Ente.

A ottenere un netto successo è stata la lista di riferimento del presidente uscente, Avv. Salvatore Bellanca, che ha raccolto circa il 78% dei consensi, prevalendo sulla lista concorrente guidata da Pasquale Mauro, nella quale figuravano anche Angelo Agró, Giacomo Fidanza e Giugiù Amato, che ha ottenuto il restante 22%.

Completano il nuovo consiglio direttivo i consiglieri Dino Nucci, stimato pilota agrigentino, Roberto Piccione e Nino Puletto Commissari Regionali ACISPORT.

Con la stessa elezione sono stati eletti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. Giuseppe Avanzato e la Dott.ssa Alessandra Panepinto, che si aggiungono al Revisore designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dott.ssa Gabriella Vella.

Alla riunione di insediamento dei neo eletti, alla guida dell’Ente è stato quindi riconfermato presidente dell’A.C.I. di Agrigento l’Avv. Bellanca. A ricoprire il ruolo di Vicepresidente è stato eletto l’imprenditore Silvio Alessi.

Il rinnovato Consiglio si è detto pronto a proseguire nel percorso di rilancio e crescita dell’Automobile Club di Agrigento, puntando su sicurezza stradale, solidarietà, promozione del territorio, sport automobilistico, mobilità sostenibile e innovazione nei servizi offerti ai soci, che sono temi di grande importanza per lo sviluppo della Sicilia.

“Il risultato ottenuto è un riconoscimento alla squadra, al lavoro fatto e agli obiettivi raggiunti – ha dichiarato l’Avv. Bellanca –. Continueremo con impegno e trasparenza al servizio degli automobilisti e del nostro territorio.”

Nella riunione di insediamento è stato eletto Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. Giuseppe Avanzato e la Dott.ssa Alessandra Panepinto è stata eletta Vice Presidente dello stesso Collegio.

Gli organi rinnovati si aggiungono alle nomine sportive in seno all’ACI Agrigento. Infatti, nei mesi scorsi è stato nominato Camillo Sartorio quale Fiduciario Provinciale ACISPORT il quale ha dichiarato: “Voglio rivolgere pubblicamente un doveroso, autentico e sentito ringraziamento al Presidente Avv.Bellanca per avere riposto la fiducia sulla mia persona ed assicuro sin d’ora il mio totale impegno e spirito di servizio sperando di non deludere la fiducia di tutti gli sportivi agrigentini”.

Contestualmente è stata composta la Commissione Sportiva con la nomina di Pierpaolo Cravotta quale Presidente, Giuseppe Cacciatore nella qualità di vicepresidente, e La Rosa Francesco (classe ’76) quale segretario.

Sono stati nominati anche i componenti: Piero Alfano, Ivan Brusca, Giovanni Calabrese (responsabile dei Cronometristi), Francesco Capraro, Alessandro Centinaro, Raimondo Chiara, Lillo Iacono, Gioacchino Grilletto, Fabio La Greca, La Rosa Francesco (classe ‘90), Amedeo Lo Destro, Salvatore Lo Sardo, Gabriele Morreale, Stefano Piazza, Antonio Piparo, Toti Ragusa (responsabile degli Ufficiali di Gara), Ivan Rosato (responsabile Kart), Stefano Sutera, Michele Vella e Totò Zambuto.

“Sono molto lieto di aver ricevuto questo incarico, che mi onora e riempie di grande soddisfazione. Metterò la mia esperienza, maturata negli anni a disposizione della dirigenza dell’Automobile Club agrigentino – ha commentato il Presidente della Commissione Sportiva Pierpaolo Cravotta– consapevole che i componenti sono le migliori risorse che la nostra provincia può offrirci per consentire una vera rinascita dello sport automobilistico in provincia di Agrigento.

Con queste nuove nomine, l’ACI Agrigento si conferma pronta ad affrontare le sfide future, continuando a promuovere i valori che da sempre la contraddistinguono.

Il nuovo mandato si apre sotto il segno della continuità e di una fortissima legittimazione da parte dei soci.