Tragedia a Santa Margherita Belice. Un quarantenne di Montevago è deceduto in un terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba lungo la strada statale 188, all’altezza della cantina Corbera. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e una minicar elettrica. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e due squadre di vigili del fuoco. Presente anche il personale sanitario.
