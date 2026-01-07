Nell’ambito delle incessanti ed articolate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nello specifico, i poliziotti della IV Sezione Investigativa – Contrasto al Crimine Diffuso, hanno eseguito una perquisizione all’interno del domicilio del 41enne, alla ricerca di droga, nel quartiere di picanello. L’uomo, trovato fuori dallo stabile, tentando di ingannare i poliziotti, li ha condotti in un appartamento in ristrutturazione, privo di arredi, asserendo che si trattasse della sua dimora.Tuttavia gli agenti non gli hanno creduto, così, poco dopo sono riusciti ad individuare, in una casa dello stesso complesso immobiliare, il reale domicilio del 41enne.

L’attività di ricerca condotta dai poliziotti ha consentito di scoprire nell’appartamento 55 grammi di marjuana, occultati in un cassetto della camera da letto, oltre a circa 11 grammi di cocaina nascosti in un giubbino riposto in un armadio, insieme ad un bilancino di precisione e alla somma di 195 euro in contanti, sequestrata in quanto considerata provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e, dopo aver informato di quanto accaduto il Pubblico Ministero di turno, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza con rito direttissimo.