La Pubblica amministrazione ha partecipato ad un bando Pnrr, rivolto ai Comuni per rafforzare la loro capacità amministrativa attraverso la digitalizzazione.
Il Sindaco Vito Terrana: “”Siamo stati ammessi a finanziamento, otterremo € 44920,57
Si va avanti con decisione per migliorare sempre più l’efficienza del nostro Ente, per offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini. Testimone di vita per i giovani: Ravanusa si prepara a vivere un momento di grande valore civile e umano.
Giovanni Blanda


