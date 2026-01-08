Si terrà sabato 10 gennaio, alle 18, al Teatro Pirandello di Agrigento, la cerimonia di chiusura di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 che segna anche il passaggio del testimone alla città de L’Aquila per il 2026. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco della città dei templi Francesco Miccichè, il primo cittadino de L’Aquila Pierluigi Biondi e i vertici della Fondazione Agrigento2025, il presidente Maria Teresa Cucinotta e il direttore generale Giuseppe Parello.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Comune di Camastra – Scongiurata la mobilità del personale, soddisfazione della Fp Cgil di...
La Segretaria generale Caterina Tusa ed il Responsabile territoriale degli Enti Llocali Matteo Lo Raso dichiarano la loro soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto al...
Lotteria Italia, vinti 20mila euro a Licata
La dea bendata bacia l’Agrigentino, seppur con cifre non straordinarie. E’ stato venduto a Licata uno dei biglietti vincenti di quarta categoria della Lotteria Italia...
Ruba cavi in rame insieme al figlio minorenne, interviene la Polizia
La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato di 35 anni, di origini rumene, e ha denunciato il figlio di 16 anni per furto...
Epifania di gioia al reparto di Pediatria: AVIS e Vigili del Fuoco insieme per...
Nel giorno dell’Epifania, simbolo di dono e di luce portata dai Re Magi, l’AVIS - Associazione Donatori di Sangue, in collaborazione con il Comando Provinciale...
“Il teatro al cinema, il cinema in teatro” al Pirandello
Dalla scena allo schermo. Con grandi ospiti e capolavori cinematografici al Teatro Pirandello di Agrigento si parte con ‘Passo a due’, ‘Il Teatro al...
Lo aggrediscono e gli rubano monopattino e cellulare: arrestati in tre, uno è minorenne
La Polizia di Stato ha arrestato, nella flagranza del reato di rapina in concorso, tre cittadini stranieri di 19, 18 e 16 anni, di...
Appiccò incendio in due autovetture, individuato e arrestato 40enne
I Carabinieri della Stazione Calatafimi Segesta hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un quarantenne del posto. Il provvedimento...