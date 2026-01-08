Dopo un partecipato seminario di sensibilizzazione al consumo dell’arancia rossa siciliana, svolto alla presenza di studenti e docenti del Liceo “Giovanni Verga” di Adrano (CT) con il contributo della nutrizionista Enza Perdicaro, del Direttore del Consorzio Euroagrumi OP, Salvatore Rapisarda, e del Responsabile Comunicazione del Consorzio, Salvo Falcone, si è tenuto a Motta Sant’Anastasia (CT), nel cuore del centro produttivo di coltivazione del singolare agrume, l’evento di presentazione del progetto europeo “Citrus Fruits for Wellness”, rientrante nell’ambito del programma AGRIP 2024 e promosso dal Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla (CT).

L’incontro, tenutosi alla presenza degli organi di stampa, di rappresentanti istituzionali, di qualificati operatori del mondo scientifico e di professionisti del settore, ha rappresentato un importante momento di confronto strategico sui temi della salute, della sostenibilità e della valorizzazione degli agrumi di Qualità Certificata, con particolare attenzione alle Arance Rosse di Sicilia IGP, destinate a essere protagoniste delle azioni di informazione e promozione previste in Italia e Germania.

Quando si parla di Arance Rosse di Sicilia IGP, si parla di un sistema che assicura al consumatore un prodotto controllato in ogni fase: origine territoriale garantita, metodi di produzione tracciati, monitoraggio continuo del livello qualitativo, certificazione a tutela dell’autenticità.

Qualità intesa non come vantaggio accessorio, ma come requisito essenziale che permette agli agrumi siciliani di distinguersi nei mercati nazionali e internazionali.

In un periodo storico in cui la trasparenza e l’affidabilità diventano criteri fondamentali per il consumatore, la filiera agrumicola certificata rappresenta un presidio di fiducia.

Ad aprire i lavori della conferenza di presentazione è stato il Sindaco Antonio Bellia, che ha sottolineato come l’agrumicoltura rappresenti «un patrimonio identitario e produttivo irrinunciabile per il territorio etneo», evidenziando il ruolo dei progetti europei nel rafforzare il legame tra sviluppo locale, occupazione e tutela del paesaggio agricolo.

Nella sua prima uscita ufficiale come neo eletto Presidente del Consorzio Euroagrumi O.P, Alfio Riceri ha ribadito l’impegno del Consorzio nel promuovere un’agrumicoltura moderna e organizzata, capace di «coniugare qualità certificata, sostenibilità ambientale e competitività sui mercati esteri». Riceri ha evidenziato inoltre come il progetto “Citrus Fruits for Wellness” sia «uno strumento concreto per raccontare al consumatore europeo il valore reale degli agrumi siciliani».

Nel suo intervento, l’Agente Vigilatrice e Responsabile dell’Area Social del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, Lucia Fidelio, nel ribadire il protagonismo del Consorzio nella nuova iniziativa “Viaggio nelle Eccellenze” avviata da ITA Airways, con degustazioni in lounge e a bordo del singolare agrume promosso dal Consorzio, ha posto l’accento sull’importanza della comunicazione digitale e del linguaggio social per raggiungere nuove fasce di consumatori, soprattutto i più giovani, trasmettendo i valori di origine, certificazione e benessere legati all’Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Come rimarcato dal giornalista enogastronomico esperto in marketing territoriale, Valerio Caparelli, moderatore dell’incontro, propositivo e di grande rilievo è stato l’intervento dell’Assessore all’Agricoltura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania, Andrea Guzzardi, che ha evidenziato la necessità di rafforzare l’educazione alimentare fin dalle scuole, sottolineando come «il consumo consapevole di prodotti certificati, come gli agrumi IGP, sia una leva fondamentale per la salute pubblica e per il futuro dell’agricoltura siciliana».

Entrando nel merito del progetto, Salvo Falcone, giornalista e responsabile comunicazione del Consorzio Euroagrumi, ha illustrato gli ottimi risultati già ottenuti dal progetto in alcune città italiane e tedesche, sottolineando le linee guida della strategia di comunicazione di “Citrus Fruits for Wellness” e spiegando come le attività previste (campagne informative, azioni di storytelling, eventi nelle scuole e negli eventi fieristici) mirino a «rafforzare la percezione del valore salutistico degli agrumi certificati e a costruire un dialogo diretto e trasparente con il consumatore europeo».

Questa introduzione all’insieme dei contenuti del progetto si è resa necessaria anche per dare luce al contributo scientifico che sta svolgendo l’Università di Catania sotto la guida del Prof. Salvatore Barbagallo, già Assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana e docente ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali.

Intervenendo anche come Direttore del Centro Studi di Economia Applicata all’Ingegneria dell’ateneo catanese, il Prof. Barbagallo ha offerto ai presenti una lettura strutturale del comparto agrumicolo, soffermandosi sulle sfide legate al cambiamento climatico, alla gestione delle risorse idriche e alla sostenibilità economica delle aziende agricole, evidenziando come «la qualità certificata e l’organizzazione di filiera rappresentano oggi la principale risposta alle criticità del settore».

Dal punto di vista scientifico, Silvia Di Silvestro, Ricercatrice e Responsabile della sede di Acireale del CREA OFA, ha invece illustrato le più recenti evidenze sui benefici nutrizionali degli agrumi, rimarcando il ruolo delle Arance Rosse di Sicilia IGP come fonte naturale di vitamina C, antociani e composti bioattivi fondamentali per il benessere e la prevenzione.

A completare il quadro scientifico è stata Maria Concetta Strano, Ricercatrice del CREA OFA di Acireale, che ha approfondito il contributo della ricerca applicata nel miglioramento della qualità, della tracciabilità e della sostenibilità delle produzioni agrumicole, sottolineando l’importanza del trasferimento delle conoscenze scientifiche alle imprese agricole.

L’evento ha confermato come il progetto rappresenti un modello virtuoso di integrazione tra politiche europee, filiera produttiva e ricerca scientifica, rafforzando il posizionamento delle Arance Rosse di Sicilia IGP e degli agrumi di Qualità Certificata come simboli di salute, sostenibilità e identità territoriale nel contesto europeo.