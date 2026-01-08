

Venerdì 9 gennaio 2026, a Ravanusa, presso la Biblioteca Comunale alle ore 11, si terrà l’incontro dedicato alla Giornata Nazionale Antiracket – Libero Grassi, figura simbolo di coraggio, libertà e dignità civile, il cui esempio continua a parlare soprattutto alle nuove generazioni.

Sarà un’importante occasione di educazione alla legalità e di confronto, rivolta in particolare agli studenti delle scuole di Ravanusa, che saranno protagonisti di un dialogo diretto con istituzioni e testimoni dell’impegno civile e della lotta al racket.

Il Sindaco Salvatore Pitrola: “”Ringrazio fin d’ora SOS Impresa – Rete per la Legalità, i dirigenti scolastici, i docenti, i relatori e tutti coloro che interverranno per condividere esperienze, riflessioni e testimonianze di grande valore umano e sociale.

Storie difficili, ma capaci di trasmettere un messaggio chiaro: denunciare è possibile e non si è mai soli.

Come Sindaco, rinnovo l’impegno dell’Amministrazione comunale di Ravanusa a sostenere con determinazione la cultura della legalità e a stare al fianco di chi sceglie il coraggio e la responsabilità.

Contro il racket e le mafie si vince insieme, attraverso la memoria, la partecipazione e una comunità unita.

Vi aspettiamo per condividere un momento di crescita civile e di speranza per il futuro””.

Giovanni Blanda