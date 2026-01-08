La comunità ecclesiale Maria Madre della chiesa, guidata da Don Giuseppe Costanza, ha accolto la presenza dei Comandi dei Carabinieri e della Polizia Municipale in occasione della celebrazione dell’Epifania dello scorso 6 gennaio. Don Giuseppe Costanza, durante l’omelia, ha ripercorso la storia dell’Annunciazione del giorno del Signore e con l’occasione ha ringraziato quanti operano giornalmente al servizio dei cittadini, in particolare i sanitari e le forze di Polizia.